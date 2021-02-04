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Движение по проспекту Андропова ограничат до 1 декабря 2021 года
Фото: mos.ru

Движение по проспекту Андропова ограничат до 1 декабря 2021 года

Анастасия Волоснова

Город
Россия, Москва, проспект Андропова Карта всех событий

Движение по проспекту Андропова ограничат до 1 декабря 2021 года из-за строительных работ. Об этом рассказали в Информационном центре Транспортного комплекса столицы.

Строительные работы будут проходить на участке проспекта Андропова от улицы Маршала Шестопалова до дома 58Б по проспекту. Движение будет ограничено в период с 1 февраля по 1 декабря 2021 года, уточнили в центре.

Движение по проспекту Андропова ограничат до 1 декабря 2021 годаФото: Информационный центр Транспортного комплекса города Москвы

Отмечается, что за счет обустройства временных расширений будет сохранено движение по трем полосам проспекта. Проезд будет ограничен по одной полосе в каждом направлении.

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