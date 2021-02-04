Между Москвой и Санкт-Петербургом в феврале и марте пустят дополнительные поезда

Фото: Антон Кардашов / АГН Москва

На праздники в феврале и марте между Москвой и Санкт-Петербургом введут курсирование дополнительных двухэтажных поездов. Об этом рассказали в службе корпоративных коммуникаций Октябрьской железной дороги.

Дополнительную перевозку пассажиров обеспечат в связи с Днем защитника Отечества и Международным женским днем. Между двумя городами будет курсировать двухэтажный поезд № 175/176 от Северо-Западного филиала АО «ФПК».

Поезд № 175 будет курсировать 20 и 23 февраля, а также 5 и 8 марта. Он отправится из Санкт-Петербурга в 9:20 и приедет в Москву в 17:30 и 18:15. Поезд № 176 отправится из столицы в 10:53 и прибудет в Санкт-Петербург в 18:25.

— В состав поезда включены 14 купейных вагонов, в том числе вагон со специализированным купе для маломобильных пассажиров и один вагон СВ, оборудованные биотуалетами и кондиционерами, — уточнили в ведомстве.

Отмечается, что по действующему расписанию в период февральских и мартовских праздников добавлены рейсы фирменных поездов № 5/6 «Двухэтажный» и № 25/26 «Смена-А. Бетанкур», сообщает агентство городских новостей «Москва».

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