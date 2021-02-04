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Клубы РПЛ предложили «Тамбову» предоставить футболистов в бесплатную аренду
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Клубы РПЛ предложили «Тамбову» предоставить футболистов в бесплатную аренду

Виктория Родимкина

Спорт

Клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) могут помочь «Тамбову» бесплатной арендой футболистов. Об этом заявил генеральный директор казанского «Рубина» Рустем Сайманов в четверг, 4 февраля.

Участие «Тамбова» в РПЛ после паузы находится под вопросом из-за проблем с финансами.

— Ряд игроков можем отдать в бесплатную аренду. Какой нам смысл? Чтобы ребята получали игровую практику, — сказал Рустем Сайманов.

Он отметил, что «Рубин» будет самостоятельно платить зарплату игрокам. По словам Сайманова, в случае банкротства вопрос компенсации будет очень острым, поэтому вопрос лучше всего решать сообща.

РИА Новости со ссылкой на источники сообщает, что «Тамбов» близок к банкротству, так как не было найдено спонсора для клуба.

Ранее по теме: СМИ: ФК «Тамбов» не смог найти финансирование и приблизился к банкротству

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