Клубы РПЛ предложили «Тамбову» предоставить футболистов в бесплатную аренду

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Клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) могут помочь «Тамбову» бесплатной арендой футболистов. Об этом заявил генеральный директор казанского «Рубина» Рустем Сайманов в четверг, 4 февраля.

Участие «Тамбова» в РПЛ после паузы находится под вопросом из-за проблем с финансами.

— Ряд игроков можем отдать в бесплатную аренду. Какой нам смысл? Чтобы ребята получали игровую практику, — сказал Рустем Сайманов.

Он отметил, что «Рубин» будет самостоятельно платить зарплату игрокам. По словам Сайманова, в случае банкротства вопрос компенсации будет очень острым, поэтому вопрос лучше всего решать сообща.

РИА Новости со ссылкой на источники сообщает, что «Тамбов» близок к банкротству, так как не было найдено спонсора для клуба.

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