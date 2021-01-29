СМИ: ФК «Тамбов» не смог найти финансирование и приблизился к банкротству

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Футбольный клуб «Тамбов» пока не нашел источник финансирования и приблизился к банкротству. Об этом в пятницу, 29 января, сообщили «Р-Спорт» два источника, знакомых с ситуацией.

Участие «Тамбова» в розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ) после зимней паузы находится под вопросом из-за финансовых проблем. За последние дни ситуация в клубе не изменилась, так как «Тамбов» не может найти финансирование. Учитывая долги на десятки миллионов рублей, клуб не сможет погасить их самостоятельно.

Встречи руководителей российского футбола с властями Тамбовской области не привели к сдвигу в решении проблем команды. Клубу грозит банкротство. Кроме того, «Тамбов» может сняться с текущего розыгрыша РПЛ.

Ранее РПЛ призвала «Тамбов» решить проблемы с невыплатой зарплаты игрокам клуба. В сентябре генеральный директор «Тамбова» Ольга Коновалова заявила, что игроки направили на ее имя письмо с просьбой погасить задолженности по зарплате. В конце ноября спортивный директор тамбовской команды Павел Худяков добавил, что около восьми футболистов не хотят выходить на поле в матче против «Спартака». В результате «Тамбов» без некоторых игроков уступил в Москве со счетом 1:5.

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