Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
«Я лохушка»: певица Калашникова объяснила выдуманный роман с Шаляпиным
Фото: youtube.com / Super

«Я лохушка»: певица Калашникова объяснила выдуманный роман с Шаляпиным

Виктория Федотова

Звезды

Российская актриса Анна Калашникова рассказала подробности о романе с певцом Прохором Шаляпиным. По ее словам, они не ожидали, что их история станет так популярна у зрителей.

— Это симбиоз. У нас не пиар точно, мы эту канву проложили, а по этим рельсам все катаются. Меня бросил отца ребенка, Прохор меня поддержал. Я ему раскрылась. Он сказал, что мечтает о ребенке. Я уже знала, что беременна, мы эту историю чуть подкрутили, чтобы это было для него в плюс, рассказываю, как есть. Он верил, что это его ребенок, я очень много летала, поздно узнала, что беременна, — заявила Калашникова.

Когда ее пригласили на шоу, где определяли, его это ребенок или нет, Калашникова заявила, что Шаляпин ее подставил.

— Все из-за денег. Я ему все равно благодарна. Ему так нужно было. Я красивая, обеспеченная. Я не знала, что у него ко мне другой интерес, я поверила, что он хочет ребенка, жениться на мне. Я влюбилась, он это знает. Я потом поняла, что он ориентирован на деньги. Я лохушка, только через год это узнала, что ему заплатили огромные деньги, чтобы он сделал ДНК. Мы подавали заявление дважды, но мы перенесли дату, потому что у меня умерла бабушка, — сообщила собеседница.

В описании интервью сообщается, что это выдуманный роман Калашниковой с артистом.

Видео опубликовано на YouTube.

Читайте также: «Космос, бог»: певица Калашникова рассказала о домогательствах знаменитого режиссера

мнениеПрохор Шаляпинребенок
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Когда исправить ничего нельзя и хеппи-энда не будет

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Водка, лодка и кувалда: записки старого моремана

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

17 лет «Фейсбуку»: взгляд из бездны соцсетей

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Возможна ли сегодня «новая Ялта»

Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Набранных темпов не снижаем

Евгений Ямбург
Евгений Ямбург

Зачем школам переходить на шестидневку

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Нобелевская премия мира — да кому она нужна

Все мнения
О проекте