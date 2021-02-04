«Я лохушка»: певица Калашникова объяснила выдуманный роман с Шаляпиным

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Российская актриса Анна Калашникова рассказала подробности о романе с певцом Прохором Шаляпиным. По ее словам, они не ожидали, что их история станет так популярна у зрителей.

— Это симбиоз. У нас не пиар точно, мы эту канву проложили, а по этим рельсам все катаются. Меня бросил отца ребенка, Прохор меня поддержал. Я ему раскрылась. Он сказал, что мечтает о ребенке. Я уже знала, что беременна, мы эту историю чуть подкрутили, чтобы это было для него в плюс, рассказываю, как есть. Он верил, что это его ребенок, я очень много летала, поздно узнала, что беременна, — заявила Калашникова.

Когда ее пригласили на шоу, где определяли, его это ребенок или нет, Калашникова заявила, что Шаляпин ее подставил.

— Все из-за денег. Я ему все равно благодарна. Ему так нужно было. Я красивая, обеспеченная. Я не знала, что у него ко мне другой интерес, я поверила, что он хочет ребенка, жениться на мне. Я влюбилась, он это знает. Я потом поняла, что он ориентирован на деньги. Я лохушка, только через год это узнала, что ему заплатили огромные деньги, чтобы он сделал ДНК. Мы подавали заявление дважды, но мы перенесли дату, потому что у меня умерла бабушка, — сообщила собеседница.

В описании интервью сообщается, что это выдуманный роман Калашниковой с артистом.

Видео опубликовано на YouTube.

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