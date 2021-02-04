Сергей Собянин: Пожилые люди переносят прививку от COVID-19 легче, чем молодежь

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Вакцина от коронавируса «Спутник V» подходит для людей старшего поколения, они переносят вакцинацию лучше молодежи. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 4 февраля.

По словам главы города, «Спутник V» является приемлемой вакциной для пожилого поколения, в Москве привились уже сотни тысяч людей старшего поколения.

— И должен сказать, что люди старшего поколения эту прививку переносят значительно легче, чем молодые люди, — сказал Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия-24».

Мэр добавил, что у пожилых людей организм проще воспринимает вакцину, тогда как сильный иммунитет молодых людей чаще становится причиной повышения температуры. Сергей Собянин добавил, что его 95-летний отец уже сделал прививку от коронавируса. При этом у него не было никаких осложнений, заключил мэр.

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