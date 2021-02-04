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Сергей Собянин: Большинство клиник Москвы начали работать в обычном режиме
Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Сергей Собянин: Большинство клиник Москвы начали работать в обычном режиме

Анастасия Волоснова

Город

Большинство клиник столицы перешли в обычный режим работы. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

По словам главы города, москвичи могут получить в столичных больницах плановую медицинскую помощь.

— У нас большинство клиник работают в обычном режиме. Мы никому не отказываем в плановой помощи, — отметил мэр.

Сергей Собянин добавил, что при получении помощи в клиниках стараются исключить риск заражения коронавирусом. Однако гарантировать безопасность от COVID-19 во время пандемии нельзя, так как лечение проходит в помещении с другими больными.

— Надо понимать, что риск заражения внутри больницы инфекцией или при таком общении с врачами, больными мы стараемся исключить, но никто гарантировать все равно не может, что это не произойдет, — уточнил глава города.

Сергей Собянин добавил, что для переболевших коронавирусом нет опасности при получении плановой помощи в больницах Москвы.

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