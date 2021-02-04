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Народный календарь. Почему 5 февраля нельзя смотреть на падающие звезды
Фото: Pixabay / OpenClipart-Vectors

Народный календарь. Почему 5 февраля нельзя смотреть на падающие звезды

Василий Плиткин

Общество

В эту пятницу, 5 февраля, православные христиане вспоминают священномученика Климента, епископа Анкирского, и мученика Агафангела. В народном календаре этот день называли Агафий-полухлебник или Агафьин день, поскольку крестьяне проводили ревизию зерна.

Наши предки верили, что если человек посмотрит на падающие звезды, это сулит человеку или его родственнику скорую смерть, поэтому поднимать голову к небу 5 февраля категорически запрещалось.

Для благополучия и семейного счастья хозяйки пекли пироги с курицей и давали по куску каждому члену семьи, а остатки отдавали домашней скотине.

Подробности в видеосюжете «ВМ»:

Народный календарь. Почему 5 февраля нельзя смотреть на падающие звезды

Приметы погоды обещали морозы, если утром вы услышали пение синицы. Если в этот день солнечно, август будет жарким. Если вы увидели белку на дереве, грядет оттепель.

5 февраля отмечается Всемирный день Нутеллы. Пасту придумал в послевоенные годы итальянец Пьетро Ферреро.

120 лет назад в Москве открылся «Магазин Елисеева и погреба русских и иностранных вин». 102 года назад открылась первая пассажирская авиалиния в мире. 102 года назад открылась первая пассажирская авиалиния. Самолет принадлежал авиакомпании «Немецкое воздушное судоходство» и курсировал между Берлином и Веймаром.

В этот день родились Герой Советского Союза Александр Матросов, актер Виктор Раков, футболист Криштиану Роналду, португальский футболист.

Именины отмечают Федор, Владимир, Климент, Геннадий, Екатерина, Евдокия, Макар, Иосиф.

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