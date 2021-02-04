Уголовное дело возбудили в отношении мужчины, застрелившего трех собак в Подмосковье

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В отношении неизвестного жителя Подмосковья, застрелившего трех собак, возбудили уголовное дело. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

По данным следствия, неизвестный мужчина застрелил трех собак на Институтской улице в Одинцовском районе. Полиция устанавливает личность преступника. Уточняется, что против неизвестного возбудили уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными.

Ранее СМИ сообщали, что мужчина стрелял по животным из машины. Автомобиль планируют отследить по камерам видеонаблюдения, сообщает ТАСС.

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