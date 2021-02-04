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Власти готовят дополнительные меры по снижению безработицы в России
Фото: mosoblduma.ru / Московская областная Дума

Власти готовят дополнительные меры по снижению безработицы в России

Виктория Родимкина

Внутренняя политика

В России власти готовят дополнительные меры, которые помогут снизить безработицу в стране. Об этом заявил министр экономического развития Максим Решетников в четверг, 4 февраля.

— Готовятся сейчас дополнительные меры. В ближайшее время они будут объявлены, — сказал министр в эфире телеканала «Россия 24».

Он пояснил, что новые меры будут дополнять те программы, которые уже работают. При этом Максим Решетников не уточнил, о каких мерах идет речь. Министр попросил дождаться официального объявления об этом от президента РФ или кабмина.

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