Власти готовят дополнительные меры по снижению безработицы в России

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В России власти готовят дополнительные меры, которые помогут снизить безработицу в стране. Об этом заявил министр экономического развития Максим Решетников в четверг, 4 февраля.

— Готовятся сейчас дополнительные меры. В ближайшее время они будут объявлены, — сказал министр в эфире телеканала «Россия 24».

Он пояснил, что новые меры будут дополнять те программы, которые уже работают. При этом Максим Решетников не уточнил, о каких мерах идет речь. Министр попросил дождаться официального объявления об этом от президента РФ или кабмина.

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