Сергей Собянин назвал ряд факторов, необходимых для ослабления ограничений по COVID-19

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Столичные власти оценивали фактор психологической усталости, а также экономические и социальные показатели при принятии решения об ослаблении ряда ограничений из-за коронавируса. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 4 февраля.

— Оценка всех показателей — экономических, социальных, психологической усталости в конце концов — является основой для принятия решений, — сказал глава города в эфире телеканала «Россия 24».

Сергей Собянин уточнил, что власти пристально следили за социально-экономической ситуацией в городе. При этом он отметил, что ни один эксперт не сможет спрогнозировать эпидемиологическую ситуацию в Москве через месяц или два. Поэтому всегда есть вероятность «отскока», пояснил мэр.

Он добавил, что в настоящее время в столице зафиксирован «стабильный период положительных изменений».

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