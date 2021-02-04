Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Сергей Собянин назвал ряд факторов, необходимых для ослабления ограничений по COVID-19
Фото: photo.roscongress.org / Николай Гернет

Сергей Собянин назвал ряд факторов, необходимых для ослабления ограничений по COVID-19

Виктория Родимкина

Город

Столичные власти оценивали фактор психологической усталости, а также экономические и социальные показатели при принятии решения об ослаблении ряда ограничений из-за коронавируса. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 4 февраля.

— Оценка всех показателей — экономических, социальных, психологической усталости в конце концов — является основой для принятия решений, — сказал глава города в эфире телеканала «Россия 24».

Сергей Собянин уточнил, что власти пристально следили за социально-экономической ситуацией в городе. При этом он отметил, что ни один эксперт не сможет спрогнозировать эпидемиологическую ситуацию в Москве через месяц или два. Поэтому всегда есть вероятность «отскока», пояснил мэр.

Он добавил, что в настоящее время в столице зафиксирован «стабильный период положительных изменений».

Читайте также: Сергей Собянин: Пожилые люди переносят прививку от COVID-19 легче, чем молодежь

пандемияСергей Собянинкоронавирус
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Когда исправить ничего нельзя и хеппи-энда не будет

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Водка, лодка и кувалда: записки старого моремана

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Удаленка — это всерьез и надолго

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

17 лет «Фейсбуку»: взгляд из бездны соцсетей

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Возможна ли сегодня «новая Ялта»

Евгений Ямбург
Евгений Ямбург

Зачем школам переходить на шестидневку

Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Набранных темпов не снижаем

Все мнения
О проекте