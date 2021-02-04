Движение на съезде с Киевского шоссе на внешнюю сторону МКАД перекрыли из-за ДТП
Россия, Москва, МКАД, 44-й километр, внешняя сторона Карта всех событий
Движение по внешней стороне МКАД на съезде с Киевского шоссе перекрыли из-за ДТП. Об этом рассказали в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
Авария произошла в четверг, 4 февраля, на 19-м километре Киевского шоссе. На дороге столкнулись легковой и грузовой автомобили, уточнили в пресс-службе. Отмечается, что в результате ДТП могли пострадать люди.
Из-за инцидента движение по внешней стороне МКАД было перекрыто. Обстоятельства произошедшего выясняются.
В Дептрансе уточнили, что 4 февраля в 21:18 проезжая часть была освобождена.
Читайте также: Движение по проспекту Андропова ограничат до 1 декабря 2021 года