Движение на съезде с Киевского шоссе на внешнюю сторону МКАД перекрыли из-за ДТП

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Россия, Москва, МКАД, 44-й километр, внешняя сторона Карта всех событий

Движение по внешней стороне МКАД на съезде с Киевского шоссе перекрыли из-за ДТП. Об этом рассказали в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Авария произошла в четверг, 4 февраля, на 19-м километре Киевского шоссе. На дороге столкнулись легковой и грузовой автомобили, уточнили в пресс-службе. Отмечается, что в результате ДТП могли пострадать люди.

Из-за инцидента движение по внешней стороне МКАД было перекрыто. Обстоятельства произошедшего выясняются.

В Дептрансе уточнили, что 4 февраля в 21:18 проезжая часть была освобождена.

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