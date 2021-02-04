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Путин утвердил критерии оценки эффективности глав регионов России
Фото: Пресс-служба президента РФ

Путин утвердил критерии оценки эффективности глав регионов России

Виктория Родимкина

Внутренняя политика

Президент России Владимир Путин утвердил критерии оценки эффективности деятельности губернаторов. Указ разместили на официальном портале правовой информации в четверг, 4 февраля.

Так, среди критериев значатся численность населения, ожидаемая продолжительность жизни при рождении, темпы роста зарплат, уровень бедности. Также эффективность главы региона будут оценивать по уровню образования в субъекте, рейтингу доверия региональных властей, темпам возведения жилья и числу семей, улучшивших жилищные условия.

Помимо этого, в перечне критериев — качество городской среды, качество окружающей среды, эффективность поддержки талантливых детей и молодежи и доля занимающихся спортом граждан.

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