Путин утвердил критерии оценки эффективности глав регионов России

Фото: Пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин утвердил критерии оценки эффективности деятельности губернаторов. Указ разместили на официальном портале правовой информации в четверг, 4 февраля.

Так, среди критериев значатся численность населения, ожидаемая продолжительность жизни при рождении, темпы роста зарплат, уровень бедности. Также эффективность главы региона будут оценивать по уровню образования в субъекте, рейтингу доверия региональных властей, темпам возведения жилья и числу семей, улучшивших жилищные условия.

Помимо этого, в перечне критериев — качество городской среды, качество окружающей среды, эффективность поддержки талантливых детей и молодежи и доля занимающихся спортом граждан.

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