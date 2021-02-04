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Шампуни на 36,4 тысячи рублей украли из магазина на Шелепихинском шоссе
Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Шампуни на 36,4 тысячи рублей украли из магазина на Шелепихинском шоссе

Анастасия Волоснова

Происшествия
Россия, Москва, Шелепихинское шоссе, 17к1 Карта всех событий

Из магазина в центре Москвы украли шампуни на 36,4 тысячи рублей. Об этом рассказали в правоохранительных органах.

Инцидент произошел вечером в среду, 3 февраля. Уточняется, что магазин расположен по адресу Шелепихинское шоссе, дом 17, корпус 1. Злоумышленник выкрал из торгового зала несколько шампуней различных марок и скрылся с места преступления. Выявленный материальный ущерб составил 36,4 тысячи рублей.

В настоящее время полиция устанавливает личность похитителя, обстоятельства случившегося выясняются. Полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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