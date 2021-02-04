Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
«Уже это не нужно»: критик Сергей Соседов рассказал о своей личной жизни
Фото: Youtube.com / Х-фактор

«Уже это не нужно»: критик Сергей Соседов рассказал о своей личной жизни

Никита Абрамов

Звезды

Музыкальный критик Сергей Соседов рассказал, что не собирается жениться. Также он рассказал о своих критериях выбора партнера.

— В моей жизни свадьбы уже не будет. Не у всех бывают свадьбы — даже у тех, кто женится. Свадьба — это празднество. Мне уже это не нужно, — рассказал критик.

Соседов рассказал, что за прошедшие годы с ним мало кто знакомился для создания отношений и семьи.

Также Соседов заявил, что женщины всегда его любили и часто помогали ему. Он даже согласился бы на гражданский брак, однако у критика есть несколько требований к предполагаемой партнерше.

— Какой может быть моя половинка? Человек хорош своим наполнением, интеллектом, душевными качествами, — цитирует критика «Собеседник».

Также ему хочется, чтобы женщина была близка к нему по возрасту.

Читайте также: «Нет аристократов»: Соседов раскритиковал Крида за неприличный жест на детском шоу

отношенияСергей Соседовсвадьба
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Когда исправить ничего нельзя и хеппи-энда не будет

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Водка, лодка и кувалда: записки старого моремана

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Удаленка — это всерьез и надолго

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

17 лет «Фейсбуку»: взгляд из бездны соцсетей

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Возможна ли сегодня «новая Ялта»

Евгений Ямбург
Евгений Ямбург

Зачем школам переходить на шестидневку

Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Набранных темпов не снижаем

Все мнения
О проекте