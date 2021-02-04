«Уже это не нужно»: критик Сергей Соседов рассказал о своей личной жизни

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Музыкальный критик Сергей Соседов рассказал, что не собирается жениться. Также он рассказал о своих критериях выбора партнера.

— В моей жизни свадьбы уже не будет. Не у всех бывают свадьбы — даже у тех, кто женится. Свадьба — это празднество. Мне уже это не нужно, — рассказал критик.

Соседов рассказал, что за прошедшие годы с ним мало кто знакомился для создания отношений и семьи.

Также Соседов заявил, что женщины всегда его любили и часто помогали ему. Он даже согласился бы на гражданский брак, однако у критика есть несколько требований к предполагаемой партнерше.

— Какой может быть моя половинка? Человек хорош своим наполнением, интеллектом, душевными качествами, — цитирует критика «Собеседник».

Также ему хочется, чтобы женщина была близка к нему по возрасту.

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