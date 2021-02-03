«Нет аристократов»: Соседов раскритиковал Крида за неприличный жест на детском шоу

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Музыкальный критик Сергей Соседов раскритиковал певца Егора Крида за показанный им неприличный жест на съемках шоу «Голос. Дети». Соседов уверен, что российские звезды способны совершить ради пиара любой аморальный поступок.

— Наши артисты в принципе не слишком обременены культурой и воспитанием. Нет аристократов. Все кумиры сегодня, практически все, росли на птичьем дворе: нет идеологии, нет идеалов, нет ориентиров, — рассказал музыкальный критик.

Конкретно о Егоре Соседов отметил, что он похож на миллионы других таких же любителей петь и танцевать. Критик считает, что у Крида нет никаких выдающихся способностей.

— Что такое Егор Крид? Ну что это? Я не знаю… Ума палата? Таланта бездна? Ну нет же. Ну просто модный артист, попал в струю, — цитирует Соседова 5-tv.ru.

Скандал вокруг певца Егора Крида разразился из-за опубликованной фотографии, на которой он показывает неприличный жест. Снимок был сделан со съемок телешоу «Голос. Дети». Поклонникам певца не понравилось такое отношение, и они обрушили шквал негодования на артиста.

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