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«Нет аристократов»: Соседов раскритиковал Крида за неприличный жест на детском шоу
Фото: Youtube.com / Х-фактор

«Нет аристократов»: Соседов раскритиковал Крида за неприличный жест на детском шоу

Никита Абрамов

Звезды

Музыкальный критик Сергей Соседов раскритиковал певца Егора Крида за показанный им неприличный жест на съемках шоу «Голос. Дети». Соседов уверен, что российские звезды способны совершить ради пиара любой аморальный поступок.

— Наши артисты в принципе не слишком обременены культурой и воспитанием. Нет аристократов. Все кумиры сегодня, практически все, росли на птичьем дворе: нет идеологии, нет идеалов, нет ориентиров, — рассказал музыкальный критик.

Конкретно о Егоре Соседов отметил, что он похож на миллионы других таких же любителей петь и танцевать. Критик считает, что у Крида нет никаких выдающихся способностей.

— Что такое Егор Крид? Ну что это? Я не знаю… Ума палата? Таланта бездна? Ну нет же. Ну просто модный артист, попал в струю, — цитирует Соседова 5-tv.ru.

Скандал вокруг певца Егора Крида разразился из-за опубликованной фотографии, на которой он показывает неприличный жест. Снимок был сделан со съемок телешоу «Голос. Дети». Поклонникам певца не понравилось такое отношение, и они обрушили шквал негодования на артиста.

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скандалЕгор КридСергей Соседов
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