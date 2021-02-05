Человек пострадал при пожаре в подмосковном Одинцове

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Один человек пострадал в результате пожара в жилом доме в городском округе Одинцово Московской области. Об этом в пятницу, 5 февраля, сообщает региональный главк Министерства чрезвычайных ситуаций.

Как уточняет пресс-служба ведомства, пожар произошел в жилом доме в Одинцовском городском округе, деревня Кезьмино, улица Верхнее Кезьмино, дом 62.

Для тушения пожара на место происшествия прибыли одиннадцать человек и три единицы спецтехники. К настоящему времени возгорание ликвидировано, пострадал один человек, сообщается на официальном сайте ГУ МЧС РФ по Московской области.

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