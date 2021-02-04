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Траур по погибшим при пожаре на складе в Красноярском крае объявили 5 февраля
Фото: Пресс-служба МЧС России по Красноярскому краю

Траур по погибшим при пожаре на складе в Красноярском крае объявили 5 февраля

Юлия Ямпольская

Происшествия

Траур объявили в Красноярском крае из-за гибели четырех человек, в том числе трех спасателей, при пожаре на складе автозапчастей. Об этом в четверг, 4 февраля, сообщили в пресс-службе правительства региона.

— Выражаем глубокие искренние соболезнования родным и близким, а также коллегам погибших. Память о мужестве, отваге, профессионализме красноярских спасателей, преданных своему служебному долгу, останется жить в наших сердцах, — говорится в сообщении.

Губернатор региона Александр Усс заявил, что 5 февраля 2021 года будет днем траура на территории Красноярского края, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что пожар произошел в здании склада автозапчастей на улице Калинина. Огонь распространился на площади 3,5 тысячи квадратных метров. Во время возгорания пропали трое пожарных. Позднее их тела были найдены. Также при пожаре погиб работник склада.

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