Подозреваемого в присвоении выручки магазина задержали в Подмосковье

Фото: sledcom.ru / Пресс-служба Следственного комитета РФ

Сотрудники правоохранительных органов города Лобня в Московской области задержали мужчину по подозрению в присвоении и растрате денежных средств одного из местных магазинов. Об этом в пятницу, 5 февраля, сообщает региональный главк Министерства внутренних дел.

Как уточняет пресс-служба ведомства, в полицию обратился представитель супермаркета, расположенного на улице Кольцевая. Он сообщил, что из кассы магазина похищено более 125 тысяч рублей.

По записям камер видеонаблюдения был установлен подозреваемый — один из продавцов данного супермаркета. По данным следствия, мужчина с использованием служебного положения на протяжении двух месяцев присваивал выручку магазина, которую затем тратил на личные нужды.

Возбуждено дело по статье 160 Уголовного кодекса Российской Федерации «Присвоение или растрата». Подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, сообщает «МВД Медиа».

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