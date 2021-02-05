Оборот предприятий торговли и услуг в Москве вырос на 11,2 процента за январь

Купнейшая в стране сеть магазинов бытовой техники и электроники

Оборот предприятий торговли и услуг в Москве за январь 2020 года составил 894 миллиарда рублей, что на 11,2 процента больше, чем годом ранее. Об этом рассказал заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, максимальный месячный рост был достигнут в продаже непродовольственных товаров. Прирост в данной сфере торговли составил 36 процентов, отметил заммэра. Он подчеркнул, что экономика Москвы продолжает развиваться, несмотря на антиковидные ограничения.

— По сравнению с январем 2020 года оборот московской торговли увеличился на 21,2 процента, сферы услуг, включая услуги населению, финансовые, страховые услуги, услуги связи, — на 3,9 процента, — сообщил Владимир Ефимов.

Отмечается, что среди москвичей есть повышенный спрос на технику и товары для дома. Об этом рассказал министр правительства Москвы, глава Департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.

— Например, оборот торговли компьютерами и цифровой техникой в Москве за первый месяц 2021 года составил 7,3 миллиарда рублей, что на 28 процентов выше оборота января 2020 года. Оборот торговли бытовой электроникой, мебелью, осветительными приборами вырос на 68 процентов — до 31 миллиарда рублей, — добавил Пуртов

Компании, которые оказывают бытовые услуги, были закрыты на месяц 28 марта 2020 года из-за пандемии коронавируса. Перерыв в работе повлиял на продажу товаров среди москвичей, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Читайте также: Глава МЭР назвал сроки возобновления роста доходов россиян