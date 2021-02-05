Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Оборот предприятий торговли и услуг в Москве вырос на 11,2 процента за январь
Купнейшая в стране сеть магазинов бытовой техники и электроники

Оборот предприятий торговли и услуг в Москве вырос на 11,2 процента за январь

Анастасия Волоснова

Город

Оборот предприятий торговли и услуг в Москве за январь 2020 года составил 894 миллиарда рублей, что на 11,2 процента больше, чем годом ранее. Об этом рассказал заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, максимальный месячный рост был достигнут в продаже непродовольственных товаров. Прирост в данной сфере торговли составил 36 процентов, отметил заммэра. Он подчеркнул, что экономика Москвы продолжает развиваться, несмотря на антиковидные ограничения.

— По сравнению с январем 2020 года оборот московской торговли увеличился на 21,2 процента, сферы услуг, включая услуги населению, финансовые, страховые услуги, услуги связи, — на 3,9 процента, — сообщил Владимир Ефимов.

Отмечается, что среди москвичей есть повышенный спрос на технику и товары для дома. Об этом рассказал министр правительства Москвы, глава Департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.

— Например, оборот торговли компьютерами и цифровой техникой в Москве за первый месяц 2021 года составил 7,3 миллиарда рублей, что на 28 процентов выше оборота января 2020 года. Оборот торговли бытовой электроникой, мебелью, осветительными приборами вырос на 68 процентов — до 31 миллиарда рублей, — добавил Пуртов

Компании, которые оказывают бытовые услуги, были закрыты на месяц 28 марта 2020 года из-за пандемии коронавируса. Перерыв в работе повлиял на продажу товаров среди москвичей, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Читайте также: Глава МЭР назвал сроки возобновления роста доходов россиян

продажаторговляпокупатель
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Когда исправить ничего нельзя и хеппи-энда не будет

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Водка, лодка и кувалда: записки старого моремана

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Удаленка — это всерьез и надолго

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

17 лет «Фейсбуку»: взгляд из бездны соцсетей

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Возможна ли сегодня «новая Ялта»

Евгений Ямбург
Евгений Ямбург

Зачем школам переходить на шестидневку

Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Набранных темпов не снижаем

Все мнения
О проекте