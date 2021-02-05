Один человек пострадал при пожаре в доме в Подмосковье

Фото: vk.com / ГУ МЧС России по Воронежской области

Россия, Московская область, Талдомский городской округ, рабочий посёлок Запрудня, улица Корсакова, 75 Карта всех событий

При возгорании в одном из жилых домов в Московской области пострадал человек. Об этом в пятницу, 5 февраля, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Подмосковью.

Отмечается, что в дежурную службу поступил сигнал о пожаре в жилой постройке в Талдомском городском округе. Уточняется, что ЧП случилось в доме № 75 по улице Корсакова поселка Запрудная.

— Есть пострадавший, — добавили в пресс-службе.

Специалисты ликвидировали очаг возгорания. Причины пожара выясняются, сообщает агентство «Москва».

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