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Москвичам рассказали, как в столице реставрируют исторические надгробия
Фото: Пресс-служба Департамента культурного наследия Москвы

Москвичам рассказали, как в столице реставрируют исторические надгробия

Анастасия Волоснова

Город
Россия, Москва, Наличная улица, 1с1 Карта всех событий

В столице завершилась реставрация надгробия издателя и изобретателя Ивана Сытина. Ремонтом мемориалов на столичных кладбищах занимается Мосгорнаследие.

Отмечается, что за последние пять лет в городе отреставрировали более 150 надгробных памятников, установленных для известных деятелей науки и искусства.

— В последние годы работы велись на Новодевичьем, Ваганьковском, Армянском, Введенском, Миусском, Рогожском и Пятницком кладбищах города Москвы, а также на территориях некрополей Донского и Новодевичьего монастырей, — сообщил руководитель Департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов.

По его словам, недавно в Москве закончили реставрировать памятник на могиле Ивана Сытина, который захоронен на территории Введенского кладбища по адресу улица Наличная, дом 1. Уточняется, что специалисты провели работы по укреплению и восстановлению надгробия.

— Реставраторы расчистили и укрепили фундамент могилы Сытина. Кроме того, была приведена в порядок поверхность надгробия — утраты и сколы устранили, памятник отполировали и покрыли особыми составами, защитив его от воздействия окружающей среды, — сообщил Алексей Емельянов.

Также в столице отремонтировали мемориалы и других известных личностей. За последние годы рабочие завершили работы по восстановлению на Новодевичьем кладбище надгробия народного артиста СССР Георгия Михайловича Нэлеппа и братского захоронения членов экипажа дирижабля «СССР В-10». На Даниловском кладбище отремонтировали некрополь семьи Третьяковых, а на Рогожском — семьи Морозовых.

За 2021 год в Москве планируют отреставрировать еще 77 отдельных надгробий на Введенском кладбище и на территории Донского некрополя, рассказали на официальном сайте мэра Москвы.

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