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Украина обратилась к Белоруссии за экстренной помощью из-за аварий на ТЭЦ
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Украина обратилась к Белоруссии за экстренной помощью из-за аварий на ТЭЦ

Ростислав Зубков

В мире

Киев попросил Минск экстренно помочь с поставками электричества. Об этом сообщает белорусское телевидение.

2 и 3 февраля на двух украинских электростанциях — Кураховской и Запорожской ТЭС — произошли аварии, которые привели к отключению энергоблоков. Кроме того, на второй станции произошел пожар на подстанции. Внутренних ресурсов для решения проблемы не хватило. В результате потребители в центральной части Украины столкнулись с нехваткой электричества.

По информации телеканала «Беларусь 1», Минск в рамках оказания экстренной помощи Украине поставит 500 мегаватт электроэнергии. Соответствующий запрос поступил в компанию «Белэнерго», которая является контрагентом украинской стороны.

Читайте также: Украина возобновила импорт электроэнергии из России

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