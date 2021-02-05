Неизвестный угнал экскаватор со строительного объекта на юге Москвы

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Россия, Москва, Пролетарский проспект, 43к2 Карта всех событий

На юге Москвы неизвестный угнал экскаватор со строительного объекта. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по столице в пятницу, 5 февраля.

Сообщение о хищении поступило в правоохранительные органы утром во вторник, 2 февраля. Мужчина 1967 года рождения рассказал о хищении экскаватора-погрузчика «JCB 3CX sitmaster» со строительного объекта, расположенного по адресу Пролетарский проспект, дом 43, корпус 2. Материальный ущерб оценивается в четыре миллиона рублей.

Полиция начала проверку, личность преступника устанавливается. Уточняется, что по факту случившегося возбуждено уголовное дело о тайном хищении чужого имущества.

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