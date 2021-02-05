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Неизвестный угнал экскаватор со строительного объекта на юге Москвы
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Неизвестный угнал экскаватор со строительного объекта на юге Москвы

Анастасия Волоснова

Происшествия
Россия, Москва, Пролетарский проспект, 43к2 Карта всех событий

На юге Москвы неизвестный угнал экскаватор со строительного объекта. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по столице в пятницу, 5 февраля.

Сообщение о хищении поступило в правоохранительные органы утром во вторник, 2 февраля. Мужчина 1967 года рождения рассказал о хищении экскаватора-погрузчика «JCB 3CX sitmaster» со строительного объекта, расположенного по адресу Пролетарский проспект, дом 43, корпус 2. Материальный ущерб оценивается в четыре миллиона рублей.

Полиция начала проверку, личность преступника устанавливается. Уточняется, что по факту случившегося возбуждено уголовное дело о тайном хищении чужого имущества.

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