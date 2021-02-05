Актер из фильма «Гардемарины, вперед!» объяснил Корчевникову, как завоевать любую девушку

Фото: instagram/vladimir.shevelkov

Исполнитель одной из главных ролей в фильме «Гардемарины, вперед!» Владимир Шевельков, ставший гостем программы Бориса Корчевникова, рассказал ведущему, как расположить к себе даже самую неприступную красавицу.

— Для того, чтобы максимально быстро познакомиться с девушкой, надо сделать ей предложение. И вообще не надо ухаживать — сделал предложение и все, дружи, — поделился секретом обольщения актер.

По словам Шевелькова, этот прием однажды спас его от отчисления из ВГИКа, когда в аудиторию, где он уединился с возлюбленной, неожиданно нагрянуло руководство вуза.

— Я понял, что это конец света… надо идти в атаку. Я бежал за ними следом и орал, что у нас любовь, мы женимся… не помню уже, но я все сказал про любовь, про будущее, про все, — рассказал, смеясь, артист в эфире программы «Судьба человека».

К слову, до ЗАГСа парочка так и не дошла. Свою спутницу жизни Ирину Шевельков встретил позднее. У них с супругой есть взрослые сын и дочь.

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