Корпус на 414 квартир построят в «Середневском лесу» в ТиНАО
Новый корпус на 414 квартир построят в жилом комплексе «Середневский лес». Об этом в пятницу, 5 февраля, рассказали в пресс-службе комитета по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства Москвы.
Отмечается, что новый корпус планируется построить в Филимонковском поселении ТиНАО вблизи деревни Середнево. Согласно проекту будет построен девятиэтажный дом на 414 квартир общей площадью около 17 тысяч квадратных метров.
В 2020 году было выдано разрешение на строительство корпусов 1.4, 1.5 и 1.6 жилого комплекса.На сегодняшний день работы продолжаются. Помимо жилого здания, планируется благоустроить детские площадки, организовать зоны воркаута и спортивные площадки для игры в футбол и баскетбол. По проекту предусмотрено возведение детского сада и школа, сообщает агентство городских новостей «Москва».
Читайте также: Дороги у 27 строящихся домов по программе реновации в Москве благоустроят