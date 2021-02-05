Корпус на 414 квартир построят в «Середневском лесу» в ТиНАО

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Россия, Москва, поселение Филимонковское, жилой комплекс Середневский Лес, к1/6 Карта всех событий

Новый корпус на 414 квартир построят в жилом комплексе «Середневский лес». Об этом в пятницу, 5 февраля, рассказали в пресс-службе комитета по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства Москвы.

Отмечается, что новый корпус планируется построить в Филимонковском поселении ТиНАО вблизи деревни Середнево. Согласно проекту будет построен девятиэтажный дом на 414 квартир общей площадью около 17 тысяч квадратных метров.

В 2020 году было выдано разрешение на строительство корпусов 1.4, 1.5 и 1.6 жилого комплекса.На сегодняшний день работы продолжаются. Помимо жилого здания, планируется благоустроить детские площадки, организовать зоны воркаута и спортивные площадки для игры в футбол и баскетбол. По проекту предусмотрено возведение детского сада и школа, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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