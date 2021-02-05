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Движение по Дмитровскому шоссе в центр осложнено из-за ДТП
Фото: Moscow-Live

Движение по Дмитровскому шоссе в центр осложнено из-за ДТП

Анастасия Волоснова

Происшествия
Россия, Москва, Дмитровское шоссе Карта всех событий

Движение по Дмитровскому шоссе в центр затруднительно из-за ДТП. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел в пятницу, 5 февраля, на пересечении Дмитровского шоссе и Ильменского проезда. Уточняется, что движение в районе ДТП возможно только по первому ряду шоссе.

Кроме того, добавляется, что сотрудники МЧС перекрыли съезд с Дмитровского шоссе на Ильменский проезд. По предварительным данным, в районе 9 строения 4 дома по Ильменскому проезду произошло возгорание гаражей. Данные о пострадавших не поступали.

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Дмитровское шосседвижениеДТП
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