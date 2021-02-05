Сергей Собянин рассказал о системе профнавигации для школьников и студентов

Фото: АГН «Москва»

В последнее время в столице наблюдается развитие системы профессиональной навигации для школьников и студентов. Речь идет о детских технопарках, бизнес-уик-эндах и других мероприятиях, популярных у молодежи. О том, как система профнавигации пережила 2020 год на фоне пандемии в столице, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.

Отмечается, что в конце 2019 года в городе уже функционировали 17 детских технопарков — площадок для технического творчества детей и подростков от 7 до 17 лет. В начале 2020 года успели открыть еще один технопарк.

За время пандемии в Москве не закрылся ни один детский технопарк. Все программы в рамках площадок перенесли в онлайн-формат, их участниками стали около 40 тысяч ребят. Летом и в начале осени в связи с улучшением ситуации с пандемией в столице удалось на время возобновить очные занятия. По итогам учебного года 128 слушателей получили дополнительные баллы к ЕГЭ, а 170 школьников выиграли крупнейшие олимпиады и конкурсы технического творчества.

В ноябре открылся объединенный портал детских технопарков technopark-kids.ru, в котором содержится максимально подробная информация об актуальных программах и мероприятиях.

— Пока еще в основном онлайн, но очень скоро детские технопарки вернутся к более интересным и познавательным очным программам. Так, как это было до пандемии, — заявил Сергей Собянин.

Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Также хорошей возможностью проверки знаний вне решения теоретических задач стало выполнение практических заданий, сформулированных реальными работодателями. В подготовке экзаменационных материалов принимали участие больше 80 компаний.

В начале создания добровольного экзамена в 2017 году в нем участвовало около 350 студентов десятка вузов. Однако в 2020 году к проверке знаний присоединились свыше 12 тысяч старшекурсников из 371 вуза. На второй этап прошли более пяти тысяч человек. Лучшими в будущей профессии признаны 282 человека.

— Добровольный квалификационный экзамен перестал быть чисто московской историей. Большинство его участников составляют студенты региональных вузов. Сдавали московский экзамен и несколько десятков студентов 11 зарубежных универ­ситетов — из Белоруссии, с Украины, из Великобритании, США, Финляндии и Китая, — уточнил мэр Москвы.

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Кроме того, в столице проводится и образовательный проект по обучению основам предпринимательства школьников и студентов. Для знакомства с курсом каждый желающий может пройти однодневные мотивационные тренинги. После чего заинтересованные записываются на второй этап — преакселератор. Уже в нем в рамках проекта под руководством опытных наставников ребята работают над развитием своих бизнес-идей. Затем после успешного прохождения предыдущих этапов они разбирают реальные кейсы по предпринимательству, общаются с экспертами и самостоятельно выполняют практические задания.

Подобный отбор помогает выявить наиболее мотивированных и целеустремленных молодых людей.

— В 2020 году в рамках «Бизнес-уик-эндов» была открыта отдельная программа для школьников «Бизнес-уик-энд. Старт», занятия в которой проходят в форме игр и соревнований. Москвичи старшего поколения могут принять участие в «Бизнес-уик-эндах 50+», рассчитанных на тех людей, кто устал быть наемным работником и хочет применить свой опыт в самостоятельном бизнесе, — написал Сергей Собянин.

Для тех, кто желает стать самозанятым, была реализована программа «Бизнес-уик-энд. Компетенции» — обучение практическим навыкам заработка в виртуальной среде. Отмечается, что из-за пандемии большее количество курсов проходило онлайн, однако это никак не помешало работе «Бизнес-уик-эндов». В мероприятиях этой программы приняли участие даже больше людей, чем в 2019 году.

Еще один проект 2020 года, который был реализован в рамках поддержки молодых предпринимателей Москвы, — молодежный клуб Business Update. Его основной площадкой стал онлайн-портал, на котором уже зарегистрировано около 8200 участников. Там опубликованы различные теоретические материалы, познавательные видео, разборы кейсов, информация о стажировках. Все участники получают персональные рейтинги, которые зависят от активностей.

— Ключевым преимуществом клуба является наставничество. Участники могут пройти четыре ступени развития. И те члены клуба, которые уже прошли первые ступени, активно помогают начинающим продвигаться вверх. Кроме того, есть возможность выйти на прямые контакты с состоявшимися предпринимателями,— подчеркнул Сергей Собянин.

Глава города выразил уверенность в том, что в 2021 году столичная система профнавигации снова вернется в привычный режим работы. Однако, по его словам, опыт проведения онлайн-мероприятий тоже пригодится.

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