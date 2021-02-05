Почти 30 миллионов социальных услуг на дому оказали жителям столицы в 2020 году

Фото: Владимир Смоляков, «Вечерняя Москва»

Московские социальные работники оказали почти 30 миллионов услуг горожанам, которые находились на надомном обслуживании. Об этом в пятницу, 5 февраля, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, несмотря на пандемию, социальные службы продолжали работу в штатном режиме. Так, семь тысяч соцработников оказывали помощь на дому около 120 тысячам москвичей.

— В начале 2020 года мы ввели новый перечень и стандарт оказания социальных услуг. Это позволило существенно перераспределить нагрузку соцработников. Если раньше большую часть времени занимала доставка продуктов, лекарств и товаров первой необходимости, то сейчас цифровые сервисы позволяют сэкономить 40 процентов времени в пользу оказания непосредственной помощи в домашних делах и общения, — добавила Анастасия Ракова.

С помощью новейших сервисов соцработники стали проводить больше времени со своими подопечными. Они помогали им готовить, стирать и проводить межсезонную комплексную уборку квартиры. Уточняется, что ранее эти услуги предоставлялись только за отдельную плату. Нужно было заплатить, например, за смену постельного белья, прогулку или даже приготовление пищи.

— Поэтому сегодня социальный работник уже не ассоциируется с курьером, ведь его миссией стал именно уход за жителями, он должен помочь в том, с чем человек не может справиться по дому, — подчеркнула Анастасия Ракова.

Социальные службы перешли на другой формат работы весной 2020 года. С 26 марта начали оказывать услуги горожанам, которые соблюдали режим самоизоляции в период пандемии из-за возрастных показателей или из-за хронических заболеваний. Поэтому к обычным получателям соцуслуг потенциально добавились более 1,85 миллиона человек, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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