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Вакцинацию от коронавируса завершили в московских домах престарелых
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Вакцинацию от коронавируса завершили в московских домах престарелых

Ксения Монахова

Город

Вакцинацию от COVID-19 завершили в столичных стационарах социальных организаций. Об этом в пятницу, 5 февраля, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, в столице проживает более трех миллионов человек пенсионного возраста. Именно эта категория людей больше всего страдает во время заболевания коронавирусом.

— Поэтому защитить старшее поколение стало нашей общей обязанностью, в том числе мы не забыли о проживающих в домах престарелых. В Москве работает 11 городских пансионатов для ветеранов труда и 20 домов-интернатов. Для них вместе с городскими поликлиниками мы организовали выездную вакцинацию, — пояснила Анастасия Ракова.

Отмечается, что в общей сложности двумя компонентами вакцины привили около девяти тысяч жителей учреждений, что составляет 93 процентов от всех проживающих, у кого нет противопоказаний к вакцинации.

В столичном комплексе социального развития подчеркнули, что перед каждым этапом вакцинации проводился обязательный врачебный осмотр. Сообщается, что самому старшему ветерану, который привился от коронавируса, 104 года. Еще девять пенсионеров — старше 100 лет. Медицинские работники регулярно следят за самочувствием привившихся. В ведомстве добавили, что побочные эффекты были замечены только у 1,9 процента из девяти тысяч, прошедших вакцинацию, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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