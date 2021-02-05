Образовательный центр и детские сады в ЖК «Прокшино» передадут городу

Фото: Виктор Хабаров, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, поселение Сосенское, жилой комплекс Прокшино Карта всех событий

В поселении Сосенском рядом с деревней Николо-Хованское будет построено 10 жилых домов, коммерческие объекты и два детских сада на 220 и 280 мест. Об этом в пятницу, 5 февраля, рассказал руководитель Департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.

Также будет построен образовательный центр, в составе которого будет школа на 1500 учеников и детский сад на 220 воспитанников. Общая площадь объектов первой очереди составит 663 тысячи квадратных метров.

— Образовательный центр и детские сады после завершения строительства будут переданы городу, — подчеркнул Владимир Жидкин.

Отмечается, что строительство жилого комплекса «Прокшино» началось с домов № 1 и № 2, которые относятся к комфорт-классу. Они представляют собой четыре и шесть корпусов башенного типа высотой 18 этажей. В общей сложности в двух домах расположится 1800 квартир.

На сегодняшний день в доме № 1 специалисты завершили работы по созданию подземной парковки и монолитные работы на первых нежилых этажах во всех корпусах. В доме № 2 проведены монолитные работы в подземной части на 95 процентов.

Помимо этого, около 70 процентов квартир уже было реализовано. Передать ключи планируется в четвертом квартале 2022 года.

— Востребованность жилья в ТиНАО объясняется приемлемой ценой, мощным развитием социальной и транспортной инфраструктуры, оригинальностью проектов недвижимости, благоприятной экологической обстановкой, — отметил Владимир Жидкин.

По его словам, на сегодняшний день в ТиНАО разрешено строительство жилой недвижимости площадью семь миллионов квадратных метров. В ближайшие годы планируется ввести примерно по два миллиона «квадратов».

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