Бесплатный Wi-Fi появился в центре технических видов спорта в Печатниках

Фото: mos.ru / Юлия Иванко

В центре технических видов спорта в Печатниках появилась бесплатная городская сеть Wi-Fi. Точки доступа к беспроводной сети установлены по всей территории парка автомотоспорта. Об этом в пятницу, 5 февраля, сообщил руководитель продукта «Общегородской Wi-Fi» в столичном департаменте информационных технологий Александр Харитонов.

По его словам, на сегодняшний день подключиться к бесплатному Wi-Fi можно на центральных улицах Москвы, а также в домах культуры, музеях, библиотеках, парках и общежитиях вузов.

— В первом квартале этого года городская сеть появится на территории сразу 12 спортивных объектов. Первым стал крупнейший парк — центр технических видов спорта «Москва». Теперь посетители парка в любой момент смогут обмениваться своими фотографиями и видео заездов с друзьями, — подчеркнул Харитонов.

Уточняется, что центр технических видов спорта «Москва» в Печатниках открылся в сентябре 2018 года.

Для того чтобы подключиться к бесплатному беспроводному интернету, нужно найти в списке доступных сетей Moscow_WiFi_Free. После этого необходимо пройти идентификацию с помощью аккаунта на mos.ru или номера телефона, на который придет сообщение с индивидуальным кодом. Далее необходимо нажать на кнопку «Войти в интернет», сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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