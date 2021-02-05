Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Бесплатный Wi-Fi появился в центре технических видов спорта в Печатниках
Фото: mos.ru / Юлия Иванко

Бесплатный Wi-Fi появился в центре технических видов спорта в Печатниках

Ксения Монахова

Город

В центре технических видов спорта в Печатниках появилась бесплатная городская сеть Wi-Fi. Точки доступа к беспроводной сети установлены по всей территории парка автомотоспорта. Об этом в пятницу, 5 февраля, сообщил руководитель продукта «Общегородской Wi-Fi» в столичном департаменте информационных технологий Александр Харитонов.

По его словам, на сегодняшний день подключиться к бесплатному Wi-Fi можно на центральных улицах Москвы, а также в домах культуры, музеях, библиотеках, парках и общежитиях вузов.

— В первом квартале этого года городская сеть появится на территории сразу 12 спортивных объектов. Первым стал крупнейший парк — центр технических видов спорта «Москва». Теперь посетители парка в любой момент смогут обмениваться своими фотографиями и видео заездов с друзьями, — подчеркнул Харитонов.

Уточняется, что центр технических видов спорта «Москва» в Печатниках открылся в сентябре 2018 года.

Для того чтобы подключиться к бесплатному беспроводному интернету, нужно найти в списке доступных сетей Moscow_WiFi_Free. После этого необходимо пройти идентификацию с помощью аккаунта на mos.ru или номера телефона, на который придет сообщение с индивидуальным кодом. Далее необходимо нажать на кнопку «Войти в интернет», сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Читайте также: Сергей Собянин рассказал о системе профнавигации для школьников и студентов

СпортГородской Wi-Fiтехнологии
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Вера твоя спасла тебя

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Встречаемся теперь не только дистанционно

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Когда исправить ничего нельзя и хеппи-энда не будет

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Водка, лодка и кувалда: записки старого моремана

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Удаленка — это всерьез и надолго

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

17 лет «Фейсбуку»: взгляд из бездны соцсетей

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Возможна ли сегодня «новая Ялта»

Все мнения
О проекте