Эвелина Хромченко рассказала, какими должны быть модные брови

Фото: instagram.com/evelinakhromtchenko

Телевизионный стилист Эвелина Хромченко рассказала о форме бровей, которая сейчас в тренде.

Во время очередного выпуска передачи «Модный приговор» Хромченко раскритиковала брови героини, которые представляли собой тонкую татуированную линию. Она обратила внимание на то, что сейчас считается модной совсем другая форма. Эксперт описала брови, которые позволяют женщине выглядеть моложе.

— Отрастите себе брови. Широкие они должны быть сегодня! Не узкие нарисованные, а широкие и взъерошенные! — заявила Хромченко в эфире телепрограммы.

Стилисты шоу прислушались к ее совету и исправили форму бровей героини, которые она продемонстрировала в финальном показе.

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