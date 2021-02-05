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«Шахматы в соединении с футболом»: Светлаков рассказал об увлечениях его детей
Фото: instagram.com/ssvetlakov

«Шахматы в соединении с футболом»: Светлаков рассказал об увлечениях его детей

Анастасия Колоскова

Звезды

Шоумен и телеведущий Сергей Светлаков рассказал, чем увлекаются его сыновья от Антонины Чеботаревой, а также старшая дочь от первого брака.

Так, по словам артиста, 12-летняя Настя свободное от учебы в школе время посвящает развитию своего канала в TikTok.

— Остальные увлечения не приживаются: то немного рисовала, то теннисом занималась, и ничего, — признался Светлаков.

Старшему сыну шоумена Ване исполнилось семь лет. Он всерьез увлекается футболом, трижды в неделю бывает на тренировках и играет за команду «Атлетик» из Рублева.

Светлаков, известный своей любовью к футболу, радуется возможности иметь дома собеседника, с которым можно обсудить не только итоги матчей, но и трансферы и суммы контрактов игроков. Помимо этого, Ваня раз в неделю занимается шахматами.

— Шахматы в соединении с футболом — это идеальный расклад для развития парня, — убежден артист.

По его словам, все остальные нужные знания, включая английский и китайский языки, мальчику дают в школе.

Говоря о младшем сыне в проекте телепрограммы «Загугли звезду», Светлаков пошутил, что трехлетний Максим увлекается «всем, что находится под рукой».

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