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«В тренде»: Игорь Николаев похвастался голубой прядью в волосах после игры с дочкой
Фото: instagram.com/igor_nikolaev_music/

«В тренде»: Игорь Николаев похвастался голубой прядью в волосах после игры с дочкой

Анастасия Колоскова

Звезды

Музыкант Игорь Николаев поделился результатом бьюти-эксперимента, который провела над ним его пятилетняя дочь от Юлии Проскуряковой Вероника.

Композитор опубликовал фото, на котором его шевелюру украшает прядь голубых волос.

— Я стал «красавицей»! Дочка мне приделала голубую прядь. Как вам? В тренде? — подписал снимок в Instagram-аккаунте Николаев.

«Доченька все сделает как надо. Папа будет самым красивым»; «В тренде»; «Супер! Еще яркий макияж от Вероники — и вы красавец!» — поддержали начинание девочки подписчики певца в комментариях.

Напомним, что на данный момент 61-летний музыкант с супругой Юлией Проскуряковой и пятилетней дочкой Вероникой отдыхают в Майами, где живет старшая дочь композитора от первого брака Юлия.

Недавно молодая жена Николаева на своей странице в соцсети Instagram разместила совместное фото с двумя дочками своего супруга.

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прическадочьИгорь Николаев
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