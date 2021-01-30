«Три красотки»: жена Игоря Николаева запечатлелась с двумя дочками певца

Юлия Проскурякова опубликовала редкий кадр / Фото: instagram.com/uliaveronika

Недавно музыкант Игорь Николаев с супругой Юлией Проскуряковой и пятилетней дочкой Вероникой отправились в Майами. В Соединенных Штатах живет старшая дочь композитора от первого брака — Юлия. Девушке 42 года, она работает в сфере медицины. Молодая жена Николаева на своей странице в соцсети Instagram разместила совместное фото с двумя дочерьми знаменитости.

Разница в возрасте двух наследниц музыканта составляет 37 лет. Все трое позировали в красных нарядах на берегу океана.

Поклонники отметили, что три любимые женщины Николаева очень похожи и прекрасно выглядят.

«Очень похожи и очень красивы!»; «Три красотки!»; «Любимые девочки Игоря Николаева», — написали фолловеры.

Ранее Игорь Николаев опубликовал трогательное видео с маленькой дочкой у берегов Атлантического океана.

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