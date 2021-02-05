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Более 120 рабочих мест появятся после открытия нового сельхозкомплекса в Мытищах
Фото: pixabay.com

Более 120 рабочих мест появятся после открытия нового сельхозкомплекса в Мытищах

Елена Фролова

Общество

Завершился первый этап строительства сельскохозяйственного комплекса «Троице-Сельцо» в Мытищах. Благодаря его появлению было организовано более чем 120 рабочих мест. Об этом сообщает «Подмосковье сегодня» со ссылкой на региональное минжилполитики.

В деревне Троице-Сельцо построили новый корпус, площадь которого составляет четыре тысячи квадратных метров.

— На территории административно-бытового корпуса смогут работать порядка 120 человек, там разместят офисы и бытовые помещения, — уточнила глава ведомства Инна Федотова.

По ее словам, объект будет предназначен для приема и хранения крупных партий фасованной сельскохозяйственной продукции. Согласно данным пресс-службы минжилполитики, объем инвестиций в проект составил более 130 миллионов рублей.

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рабочие местаМытищиМосковская область
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