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«Невероятная, как мама»: Дакота умилила поклонников снимком дочери
Фото: instagram.com/ritadakota

«Невероятная, как мама»: Дакота умилила поклонников снимком дочери

Анастасия Колоскова

Звезды

Певица Рита Дакота опубликовала на своей странице Instagram фотографию со своей маленькой дочерью. Трогательное фото не оставило равнодушными подписчиков звезды.

— Я вижу в ней свою маму.. Бывает же,— подписала Дакота снимок, на котором нежно целует свою маленькую Мию.

Фотография умилила подписчиков певицы. Они осыпали комплиментами и девочку, и ее звездную маму.

«Она такая красавица»; «Милые»; «Очень красивые глаза»; «Невероятная малышка, как и ее мама»; «Чудесная девочка»; «Потрясающе красивая дочь. Глаза — просто что-то невообразимое!», — написали фолловеры в комментариях.

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дочьфотографииРита Дакота
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