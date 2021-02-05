«Главное — ощущать свою нужность»: Ковальчук рассказала, как совмещает работу и семью

Фото: instagram.com/juliakovalchuk/

Певица Юлия Ковальчук в своем Instagram-аккаунте порассуждала на тему, как женщине совмещать карьеру и семейную жизнь.

По мнению звезды, в этом деле важно грамотно расставить приоритеты. Она призналась, что ее профессия имеет особые сложности. Так, певице часто приходится уезжать на концерты или съемки, а к ее личной жизни прикованы взгляды людей.

— Но тут ведь вопрос в том, как ты сам расставляешь свои приоритеты, есть ли внутри тебя понимание баланса и гармонии. Я иногда действительно готова отказаться от концерта, если понимаю, что очень нужна дочери, и наоборот, чувствуя дикий профессиональный голод, понимаю, что стоит немножко погрузиться в рабочий круговорот. Главное — ощущать свою нужность во всех направлениях и не терять моменты здесь и сейчас, — заключила звезда.

В комментариях подписчики Юлии поделились своими секретами успешного совмещения профессиональной деятельности и роли супруга и родителя.

«Я всегда планирую свой день, расставляю приоритеты, прописываю цели на месяц, год»; «Совмещаю, жонглируя тремя детьми, мужем, друзьями и родственниками, еще бизнесом и хобби», — написали фолловеры.

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