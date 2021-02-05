Проведение бесплатных экскурсий возобновят на ВДНХ для людей с нарушением слуха

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Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, Останкинский район, Выставка достижений народного хозяйства Карта всех событий

Для людей с нарушением слуха возобновят проведение специальных бесплатных экскурсий на ВДНХ. Об этом рассказали в пресс-службе выставочного центра.

Экскурсии начнутся 7 февраля. Лекцию «Кириллица в пространстве и времени» проведут в 15:00, ее участникам с помощью языка жестов расскажут об истории рукописных книг и древнейших литературных произведений.

— С 7 февраля в центре славянской письменности «Слово» возобновятся на постоянной основе бесплатные экскурсии для людей с нарушением слуха, — уточнили в сообщении.

Отмечается, что ранее экскурсии прекратили проводить из-за пандемии коронавируса. Лекции возобновляются в связи с улучшением эпидемиологической обстановки, добавили в центре.

Подобные экскурсии будут проводиться раз в месяц для всех желающих. Для участия необходимо предварительно зарегистрироваться на мероприятие, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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