МВД РФ заказало мобильный сервис для борьбы с телефонными мошенниками

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Министерство внутренних дел России заказало разработку сервиса к своему мобильному приложению для борьбы с телефонными мошенниками. Об этом говорится в соответствующем тендере.

В приложение МВД хочет внедрить модуль «Антимошенник». Согласно техзаданию, он должен соединяться с информационной системой полиции с данными о телефонных мошенничествах через зеркалирующий сервер. Этот сервис сможет предупредить пользователя, если ему звонят или пишут SMS с подозрительного номера, о потенциальной угрозе.

Еще одним нововведением станет «Белый список», позволяющий игнорировать блокировку входящего вызова, SMS, MMS с помощью самого приложения и исключающий возможность выдачи предупредительных уведомлений. Пользователь сам сможет добавить номера в список, отмечает ТАСС.

Данный тендер на 62,9 миллиона рублей был размещен одним из подразделений МВД — научно-производственным объединением «Спецсвязь и техника». Объявление появилось на сайте госзакупок в четверг, 4 февраля. Заявки принимаются до 1 марта.

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