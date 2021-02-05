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Центробанк рассказал о новой мошеннической схеме по выманиванию денег
Фото: pixabay.com/

Центробанк рассказал о новой мошеннической схеме по выманиванию денег

Татьяна Плотникова

Общество

Интернет-мошенники начали использовать новый способ выманивания денег у граждан, предлагая от имени Центробанка некие выплаты. Для их получения требуется ввести данные банковской карты.

Согласно информации на сайте, который используют злоумышленники, «социальная выплата направляется на поддержание экономического положения граждан в момент эпидемии COVID-2019», а источником этой выплаты мошенники называют Центральное управление Банка Российской Федерации.

Чтобы получить «1 000 – 5 000 российских рублей на каждого члена семьи» в зависимости «от потребностей, которые изучаются, исходя из ваших расходов» злоумышленники просят ввести на сайте данные карты, в том числе CVC-код.

В Центробанке подчеркнули, что не делают выплат гражданам, а сайт является мошенническим. Регулятор предпринимает действия, необходимые для блокировки данного ресурса, сообщает РИА Новости.

Ранее юрист рассказал, как можно лишиться собственной квартиры, даже не узнав об этом.

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