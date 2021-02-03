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Специалист сообщил, почему нельзя разрешать звонить посторонним с телефона
Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Специалист сообщил, почему нельзя разрешать звонить посторонним с телефона

Юлия Курганова

Общество

Доцент кафедры «Интеллектуальные системы информационной безопасности» РТУ МИРЭА Евгений Кашкин рассказал, что в результате передачи смартфона незнакомцам могут пропасть деньги с банковской карты, которая привязана к номеру телефона.

Получив гаджет в руки, злоумышленник приобретает и доступ к СМС-сообщениям от банка. Он может позвонить в кредитную организацию и попросить перевести деньги на свой счет.

— При этом ключевая задача банка — идентифицировать пользователя и произвести проверку его намерений посредствам цифрового кода в виде СМС-сообщения, который злоумышленник видит на вашем смартфоне, пока он находится в его распоряжении, — сообщил эксперт.

Совершив транзакцию, мошенник удалит следы в виде сообщений от банка, и заметить пропажу средств на счету будет непросто.

Также, по словам Кашкина, если смартфон имеет выход в интернет, злоумышленник может установить программы для просмотра личных данных (ключи, пароли и прочее). Это также может привести к потере средств или важной информации.

Специалист посоветовал не передавать телефон в руки постороннему человеку, если он обратился за помощью, следует набрать нужный номер самому и предложить поговорить по громкой связи, передает агентство «Прайм».

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