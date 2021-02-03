Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Юрист рассказал, как можно лишиться квартиры и не узнать об этом
Фото автора Rodrigo Santos: Pexels

Юрист рассказал, как можно лишиться квартиры и не узнать об этом

Юлия Курганова

Общество

Адвокат Олег Сухов рассказал, что в судебной практике часто встречаются случаи, когда чужую квартиру переоформляют на себя профессиональные аферисты, причем без ведома владельцев жилья.

Мошенники могут подделать паспорт хозяина квартиры, потом от его имени подать заявление в Росреестр и подписать договор купли-продажи, по которому недвижимость переходит новому собственнику. Признать такую сделку недействительной бывает тяжело.

Юрист отметил, что остаться без жилья можно и после предоставления другому лицу доверенности с расширенными полномочиями.

Купив квартиру в новостройке и не оформив ее сразу, существует риск обнаружить, что она уже принадлежит другому человеку. В суде выяснится, что у недвижимости, по данным Росреестра, появился новый собственник. При этом злоумышленники представляют суду липовые документы о якобы покупке и оплате квартиры.

Сухов сообщил, что люди могут лишиться недвижимости из-за ошибки и несобранности. Вместо договора займа и залога, не глядя можно подписать договор купли-продажи квартиры. Доказать обман в этом случае получается не всегда.

Чтобы избежать такой ситуации, каждому собственнику жилья нужно хотя бы раз в год заказывать в МФЦ выписку из ЕГРН, чтобы подтвердить, что объект по-прежнему в его владении.Если информация не подтвердится, то необходимо обращаться к адвокату, передает агентство «Прайм».

Читайте также: СК проверит сведения о мошенничестве с квартирой 91-летней артистки балета

Квартирыаферистыадвокат
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Вместо эмоций один сплошной мат

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Родитель, учитель, советник: кто отвечает за воспитание детей

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Назло русским умереть от ковида

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Человек беспримерной верности: памяти Василия Ланового

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Вот она — национальная идея

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Не на тех нападаете: как защитить врачей

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Спасет ли сепарация семью

Все мнения
О проекте