Юрист рассказал, как можно лишиться квартиры и не узнать об этом

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Адвокат Олег Сухов рассказал, что в судебной практике часто встречаются случаи, когда чужую квартиру переоформляют на себя профессиональные аферисты, причем без ведома владельцев жилья.

Мошенники могут подделать паспорт хозяина квартиры, потом от его имени подать заявление в Росреестр и подписать договор купли-продажи, по которому недвижимость переходит новому собственнику. Признать такую сделку недействительной бывает тяжело.

Юрист отметил, что остаться без жилья можно и после предоставления другому лицу доверенности с расширенными полномочиями.

Купив квартиру в новостройке и не оформив ее сразу, существует риск обнаружить, что она уже принадлежит другому человеку. В суде выяснится, что у недвижимости, по данным Росреестра, появился новый собственник. При этом злоумышленники представляют суду липовые документы о якобы покупке и оплате квартиры.

Сухов сообщил, что люди могут лишиться недвижимости из-за ошибки и несобранности. Вместо договора займа и залога, не глядя можно подписать договор купли-продажи квартиры. Доказать обман в этом случае получается не всегда.

Чтобы избежать такой ситуации, каждому собственнику жилья нужно хотя бы раз в год заказывать в МФЦ выписку из ЕГРН, чтобы подтвердить, что объект по-прежнему в его владении.Если информация не подтвердится, то необходимо обращаться к адвокату, передает агентство «Прайм».

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