Зону отдыха построят на въезде подземного паркинга у ТПУ «Мичуринский проспект»
На подземном паркинге у ТПУ «Мичуринский проспект» построят зону отдыха. Об этом рассказали в пресс-службе Москомархитектуры.
Уточняется, что решение принято в целях улучшения городской среды. По словам главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова, утилитарные объекты стоит преобразовывать в зоны развлечения и отдыха.
— Вентиляционные камеры, которые расположатся рядом с въездом, также станут объектами благоустройства. В одобренном Москомархитектурой проекте они оформлены в одном стиле со станцией метро и будут использоваться как опоры для городских качелей, — отметил Сергей Кузнецов.
Отмечается, что парковку общей площадью 3700 квадратных метров построят с расчетом на 72 парковочных места. Въезд и выезд из подземной стоянки будет происходить со стороны улицы Удальцова. Отмечается, что выйти с парковки можно будет прямо перед станцией метро.
Частью городской среды парковке помогут стать венткиоски, которые оформят в одном стиле со станцией метро. Уточняется, что их облицуют разноцветными ламелями.
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