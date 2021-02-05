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Россиянам объяснили, как распознать мошенничество на подозрительном сайте
Фото: mos.ru / Максим Денисов

Россиянам объяснили, как распознать мошенничество на подозрительном сайте

Елена Фролова

Общество

Специалист по кибербезопасности Андрей Масалович рассказал, как противостоять одному из способов мошенничества. Его слова в пятницу, 5 февраля, приводит RT.

Речь идет о тех случаях, когда аферисты предлагают перейти на поддельный сайт для заполнения формы с указанием полной информации о своей банковской карте, чтобы в дальнейшем получить какую-либо выплату.

— Это называется фишинговый сайт, или фишинговая страница, то есть страница, которая похожа на настоящую, — объяснил Масалович.

По его мнению, каждый обязан знать, что если он видит портал, похожий, например, на сайт Центробанка, то это не обязательно настоящий сайт Банка России. Поэтому, общаясь по телефону с незнакомцами, всегда нужно быть бдительными, а также проверять адрес ссылки сайта, которым предлагают воспользоваться.

— Примерно в половине случаев хакеры ленивы — и там будет разомкнутый замочек сверху нарисован, то есть не включено шифрование. Еще надо посмотреть, когда этот сайт создали: если ему неделя от роду, понятно, что с ним дело иметь не надо, потому что следующая страница, уже заполнение формы, зрительно будет неразличима, — добавил эксперт.

Он также подчеркнул, что стоит насторожиться, если человек выполняет действие, которое минуту назад не собирался делать.

Читайте также: Центробанк рассказал о новой мошеннической схеме по выманиванию денег

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