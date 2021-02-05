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Эксперт объяснил, «любят» ли гаджеты работать в мороз
Фото: pixabay.com

Эксперт объяснил, «любят» ли гаджеты работать в мороз

Елена Фролова

Общество

Эксперт в области цифровой техники Сергей Вильянов рассказал о том, можно ли пользоваться смартфонами и другими гаджетами, когда на улице минусовая температура. Об этом сообщает «Москва 24».

По словам специалиста, все современные гаджеты оборудованы литийионными или литийполимерными аккумуляторами. Все они «плохо относятся» к температурам ниже нуля, поэтому их лучше лишний раз не использовать, находясь на улице.

— Батарея будет садиться практически на глазах, если вы часто будете доставать телефон из сумки или кармана в морозную погоду. Единственный способ защитить аккумулятор от быстрого сокращения емкости — оставить смартфон в тепле, — отметил Вильянов.

Помимо этого, нужно быть бережным к гаджетам и при входе в теплое помещение. Дело в том, что при резком перепаде температуры внутри устройства может образоваться конденсат, который может стать причиной незначительной поломки.

При этом Сергей Вильянов посоветовал специально не прогревать гаджеты, особенно не стоить класть их на батарею. Если устройство поломалось, лучше отнести его в сервис гарантийного обслуживания.

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