Новый производственный комплекс построят на востоке Москве

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Новый производственный комплекс появится на востоке столицы. Решение предоставить участок земли без аукциона было принято на заседании Градостроительно-земельной комиссии Москвы 4 февраля. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, предоставление промпредприятиям участков в аренду без торгов является одной из ключевых мер поддержки столичной промышленности. Он отметил, что «Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов» («ВИАМ»), который построит комплекс, благодаря реализации проекта сможет расширить свои производственные мощности.

— Для строительства комплекса предоставлен участок площадью 0,86 гектара в Новокосино. В новом производственном комплексе будут созданы не менее 75 новых рабочих мест для высококвалифицированных сотрудников, — добавил Владимир Ефимов.

Он подчеркнул, что в 2019 году «ВИАМ» получил статус промышленного комплекса и ряд налоговых льгот.

Глава департамента инвестиционной промышленной политики Москвы Александр Прохоров уточнил, что на сегодняшний день в столице уже реализуются 38 масштабных инвестиционных проектов. Общая сумма планируемых инвестиций должен превысить 80 миллиардов рублей, в результате чего столица получит более 23 тысяч рабочих мест.

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