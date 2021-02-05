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Новый производственный комплекс построят на востоке Москве
Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Новый производственный комплекс построят на востоке Москве

Ксения Монахова

Город

Новый производственный комплекс появится на востоке столицы. Решение предоставить участок земли без аукциона было принято на заседании Градостроительно-земельной комиссии Москвы 4 февраля. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, предоставление промпредприятиям участков в аренду без торгов является одной из ключевых мер поддержки столичной промышленности. Он отметил, что «Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов» («ВИАМ»), который построит комплекс, благодаря реализации проекта сможет расширить свои производственные мощности.

— Для строительства комплекса предоставлен участок площадью 0,86 гектара в Новокосино. В новом производственном комплексе будут созданы не менее 75 новых рабочих мест для высококвалифицированных сотрудников, — добавил Владимир Ефимов.

Он подчеркнул, что в 2019 году «ВИАМ» получил статус промышленного комплекса и ряд налоговых льгот.

Глава департамента инвестиционной промышленной политики Москвы Александр Прохоров уточнил, что на сегодняшний день в столице уже реализуются 38 масштабных инвестиционных проектов. Общая сумма планируемых инвестиций должен превысить 80 миллиардов рублей, в результате чего столица получит более 23 тысяч рабочих мест.

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производствопроизводственные предприятияВладимир Ефимов
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