В «Деловой России» поддержали планы властей Москвы снизить НДС для общепита

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Столичное отделение организации «Деловая Россия» поддерживает предложение властей Москвы снизить НДС для ресторанного бизнеса. Об этом заявил председатель Комитета по ресторанному бизнесу московской «Деловой России» Сергей Миронов.

Он обратил внимание на то, что пандемия коронавируса «катком прошлась» по общепиту, изменив расстановку сил. Фастфуд на фоне сложившейся ситуации только преуспел, но рестораны и кафе высокой кухни, во многом определяющие лицо мегаполиса, понесли убытки.

— Поэтому, так важно решение властей Москвы поддержать инициативу предпринимательского сообщества о снижении НДС для ресторанной отрасли до 10 процентов, — подчеркнул Миронов.

По его словам, эту инициативу уже направил в правительство РФ заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Профильные ведомства также начинают активно ее изучать.

Миронов считает, что поддержка данного предложения — это важный шаг в сохранении столичной ресторанной отрасли. Налог на добавленную стоимость, по мнению главы Комитета по ресторанному бизнесу московской «Деловой России», является главной проблемой, тормозящей развитие всей сферы.

Углубляясь в детали вопроса, Миронов заявил, что у ресторана по факту нет входящего НДС, поскольку большая часть поставщиков — индивидуальные предприниматели, работающие по упрощенной систему налогообложения. Она позволяет не платить эти налоги. В то же время поставщики из сферы сельского хозяйства должны платить 10 процентов НДС, хотя исходящий НДС — 20 процентов. В результате возникает дисбаланс, из-за которого многие предприятия общепита предпочитают схему УСН. Однако этот вариант «ставит предел для прибыли, а значит не позволяет развиваться», отмечает Миронов. По его словам, у таких бизнесменов нет возможности открыть новые рестораны и остаться в плюсе, поскольку они тут же выходят за пределы УСН. Все это не позволяет инвесторам развиваться и выходить на IPO, резюмирует эксперт.

Миронов также заявил о необходимости уйти от «упрощенки», чтобы привлечь спонсорство банков и инвестиционных компаний.

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