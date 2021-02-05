Более 100 тысяч москвичей прошли раннюю диагностику меланомы кожи в 2020 году

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Более 100 тысяч пациентов в столице прошли раннюю диагностику меланомы кожи в 2020 году. Об этом в пятницу, 5 февраля, сообщили в пресс-службе Департамента здравоохранения Москвы.

Отмечается, что у трех тысяч пациентов были выявлены подозрения на злокачественные образования. Еще пять тысяч перенаправили на дообследование.

В рамках проекта «Ранняя диагностика и профилактика меланомы кожи в городе Москве» во всех 16 филиалах столичного научно-практического Центра дерматовенерологии и косметологии проводили первичный прием горожан с разными кожными новообразованиями. В числе обратившихся пациентов были случаи себорейного кератоза, акрохордона и других заболеваний.

— У подавляющего числа пациентов было подозрение на базальноклеточный рак кожи, а также меланому, плоскоклеточный рак кожи, болезнь Боуэна и другие, — подчеркнули в пресс-службе.

Центр сотрудничает с двумя городскими больницами, куда направляются горожане на дальнейшую консультацию с врачом-онкологом, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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